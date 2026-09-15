Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Xe đầu kéo tông vào thành cầu Đồng Xiêm, cháy cabin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-9, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ lật xe đầu kéo tại cầu Đồng Xiêm trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 42 phút tại Km 39+482 quốc lộ 19 (thuộc địa bàn thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn).

gia-lai-xe-dau-keo-cho-gach-tong-thanh-cau-dong-xiem-lat-xuong-suoi-boc-chay-cabin.jpg
Xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 19 lật xuống suối Đồng Xiêm qua địa bàn xã Tây Sơn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm này, xe đầu kéo biển kiểm soát 64H-024.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 50RM-006.xx chở gạch di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng Tây - Đông.

Khi đến đoạn đường trên thì chiếc xe tông vào thành cầu Đồng Xiêm bên phải theo chiều đi và rơi xuống suối.

cabin-bi-gay-lia-boc-chay-duoi-chan-cau-dong-xiem.jpg
Cabin gãy lìa, bốc cháy sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau vụ tai nạn, một phần cabin bốc cháy, rất may tài xế thoát nạn kịp thời. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để dập tắt đám cháy.

Hình ảnh tại hiện trường sáng 15-9 cho thấy một đoạn lan can cầu Đồng Xiêm bị húc văng, hai bánh xe trước còn mắc trên thành cầu, cabin gãy lìa với phần còn lại của phương tiện.

banh-xe-dau-keo-mac-tren-thanh-cau-dong-xiem.jpg
Bánh xe đầu kéo vướng trên thành cầu Đồng Xiêm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh người điều khiển phương tiện, cẩu xe lên bờ và kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) và gia đình trân trọng cảm ơn:

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi chuyển địa điểm hoạt động mới, Trạm Y tế phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vướng điều kiện về nước thải y tế và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên chưa được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy phép.

Tin buồn

Tin buồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đến thăm hỏi và trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (63 tuổi, trú hẻm 87, đường 1 Tháng 5, tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn).

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS.

Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Hai thanh niên khiêng xe máy vượt rào chắn tại cầu Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Kiến nghị khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên đường Cát Tiến - Diêm Vân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

null