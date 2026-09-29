Bất cập công trình kè chống sạt lở dọc đường Lê Thị Riêng

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều hộ dân sống dọc đường Lê Thị Riêng (khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bày tỏ lo ngại về những bất cập tại công trình kè chống sạt lở được xây dựng dọc tuyến đường này.

Theo đó, khu vực sườn núi cạnh đường Lê Thị Riêng trước đây thường xảy ra sạt lở trong mùa mưa lũ. Đầu năm 2026, UBND phường triển khai dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở phía tuyến suối thượng lưu đường Lê Thị Riêng, giao Ban Quản lý phường làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 đoạn tường chắn bê tông cốt thép, tổng chiều dài 65,5 m. Trong đó, đoạn 1 tiếp giáp với tường chắn hiện hữu, dài hơn 19 m, cao trung bình 6 m. Tường được bố trí các lỗ thoát nước; phía trong tường đắp đá để thoát nước, trên đỉnh tường có rãnh thu nước mặt. Dự án hoàn thành vào cuối tháng 5-2026.

Đoạn kè chống sạt lở tại đường Lê Thị Riêng (khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.C

Theo người dân địa phương, công trình đưa vào sử dụng đã góp phần ngăn ngừa tình trạng sạt lở sườn núi tại khu vực. Tuy nhiên, khi thiết kế, xây dựng đoạn 1, các đơn vị đã xây chắn suối tự nhiên, dẫn đến tình trạng vào mùa mưa, nước suối tràn qua bờ tường, chảy xuống đường Lê Thị Riêng.

Ông Nguyễn Trọng Toàn (khu phố 15) cho biết: “Mỗi khi mưa lớn, nước suối không được gom, dẫn về cống thoát như trước đây mà chảy tràn xuống như thác đổ, chảy xuôi theo mặt đường Lê Thị Riêng rồi qua các đường Huỳnh Lý, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Đào. Mùa mưa, tình trạng này diễn ra liên tục nhiều ngày khiến mặt đường hình thành rong rêu, gây trơn trượt, nguy hiểm cho người dân trong lúc đi lại”.

Người dân phản ánh tình trạng nước tràn xuống mặt đường Lê Thị Riêng gây trơn trượt. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân địa phương cho biết, dòng suối tự nhiên này tuy nhỏ nhưng có mạch nguồn từ núi Vũng Chua nên vào mùa mưa, dòng chảy duy trì nhiều tháng. Do đó, việc nước chảy tràn xuống đường trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng công trình.

Cũng theo người dân, công trình kè chống sạt lở mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt rải rác trên bề mặt. Các kẽ nứt, vị trí thấm nước trên bề mặt công trình xuất hiện ngày một nhiều; có vết nứt kéo dài từ đỉnh tường xuống chân tường, gây lo ngại về mức độ an toàn của công trình.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Phan Tiến Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Công trình đã được bố trí rãnh thu nước bề mặt nhưng khi mưa lớn, lượng nước từ khu vực sườn núi đổ xuống nhiều, gây tràn ra đường. Đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh, tiến hành kiểm tra và sẽ có biện pháp khắc phục, xử lý tình trạng trên.