Bình Khê bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

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2 căn nhà được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Trong đó, nhà ông Nguyễn Văn Đạt có kinh phí xây dựng khoảng 75 triệu đồng, nhà ông Nguyễn Thái Hòa có kinh phí hơn 300 triệu đồng.
Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.
Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần giúp 2 gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn và yên tâm lao động, phát triển kinh tế.
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