Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Bình Khê bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 17-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm: ông Nguyễn Văn Đạt (thôn Thượng Giang) và ông Nguyễn Thái Hòa (thôn Tiên Thuận).

binh-khe-ban-giao-hai-nha-dai-doan-ket-cho-ho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Lãnh đạo xã Bình Khê trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đạt (thôn Thượng Giang). Ảnh: Úc Ly

2 căn nhà được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Trong đó, nhà ông Nguyễn Văn Đạt có kinh phí xây dựng khoảng 75 triệu đồng, nhà ông Nguyễn Thái Hòa có kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

1789635202583-8551447106003209466-8551447106003209466-d63abd81b922e6ad6ff01974e05683c2.jpg
Gia đình ông Nguyễn Thái Hòa (thôn Tiên Thuận) nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Úc Ly

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần giúp 2 gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn và yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) và gia đình trân trọng cảm ơn:

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi chuyển địa điểm hoạt động mới, Trạm Y tế phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vướng điều kiện về nước thải y tế và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên chưa được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy phép.

Tin buồn

Tin buồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đến thăm hỏi và trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (63 tuổi, trú hẻm 87, đường 1 Tháng 5, tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn).

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS.

Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

null