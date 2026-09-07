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Tòa soạn-Bạn đọc

Một cá thể Cu li quý hiếm được giao nộp để thả về tự nhiên

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GIA NGUYỄN
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(GLO)- Ngày 7-9, UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể Cu li nhỏ do ông Phạm Hoàng Sang (ở tổ dân phố Nhơn Hòa) tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam đã làm thủ tục, bàn giao cá thể Cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

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Bàn giao cá thể Cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5-9, ông Sang phát hiện một cá thể Cu li nhỏ đi lạc vào khu vực vườn nhà. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã chủ động mang cá thể này đến UBND phường An Nhơn Nam để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể được xác định là Cu li nhỏ, tên khoa học Nycticebus pygmaeus, giới tính đực, trọng lượng khoảng 0,3 kg, tình trạng bình thường. UBND phường đã lập biên bản tiếp nhận và bàn giao theo quy định, với mục đích cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Cu li nhỏ là một trong những loài linh trưởng có giá trị cao về bảo tồn. Theo quy định hiện hành, Cu li nhỏ thuộc Nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời thuộc nhóm loài được ưu tiên bảo vệ và nằm trong Phụ lục I CITES. Trên phạm vi toàn cầu, loài này được đánh giá ở mức sắp nguy cấp (VU).

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