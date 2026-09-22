Gia Lai: Một người đàn ông tử vong nghi do điện giật

(GLO)- Ngày 22-9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn tại lò bánh mì khiến 1 người làm việc tại đây tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 45 phút ngày 22-9, tại lò bánh mì S.V. (đường Lê Văn Thủ, tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tâm

Thời điểm này, anh Nguyễn Đức D. (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Nam) khi đang làm việc thì phát hiện ông Trần Đình H. (SN 1969, trú khu phố 12, phường Quy Nhơn Nam, đang làm thuê tại lò bánh mì) nằm bất động cạnh tủ bánh mì.

Anh D. lập tức hô hoán rồi chạy vào nhà cúp cầu dao, ngắt nguồn điện, sau đó kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Đông có mặt tại hiện trường xác minh thông tin, phối hợp điều tra.

Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tai nạn nhiều khả năng do tủ bánh mì bị rò rỉ điện, nạn nhân khi tiếp xúc với tủ trong lúc lấy bánh mì đã bị điện giật.