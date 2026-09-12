Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Trung đoàn 48 bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho quân nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-9, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) đã bàn giao “Nhà Tình nghĩa” cho Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Tài - Thợ điện tăng, Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Trung đoàn 48.

1789098992362-2006790418928305980-3719615061511006331-a0f477b74fce8c2968fad71c0a1dafbf.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ bàn giao nhà. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự bàn giao nhà có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, lãnh đạo Sư đoàn 320, Trung đoàn 48 và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Tài là con thương binh, hiện sống trong ngôi nhà đã xuống cấp tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Quân đoàn 34 hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình vay mượn góp thêm 490 triệu đồng xây căn nhà diện tích 136m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp, hệ thống nhà vệ sinh, sân và tường rào. Quá trình xây dựng, Trung đoàn 48 đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình 200 ngày công.

trung-doan-48-ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-quan-nhan-278.jpg
Lãnh đạo Quân đoàn 34 và Sư đoàn 320 trao quyết định và tặng quà cho gia đình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Việc bàn giao nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị đối với những đồng chí đã có thời gian, thành tích cống hiến và phục vụ trong Quân đội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn không thể tự xây nhà cho riêng mình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đến thăm hỏi và trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (63 tuổi, trú hẻm 87, đường 1 Tháng 5, tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn).

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS.

Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Hai thanh niên khiêng xe máy vượt rào chắn tại cầu Diêm Vân (xã Tuy Phước).

Kiến nghị khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên đường Cát Tiến - Diêm Vân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân qua địa bàn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Ngô Mây, Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị chủ đầu tư triển khai các biện pháp khắc phục các bất cập, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

null