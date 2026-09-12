Trung đoàn 48 bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho quân nhân

Các đại biểu tham dự buổi lễ bàn giao nhà. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự bàn giao nhà có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, lãnh đạo Sư đoàn 320, Trung đoàn 48 và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Tài là con thương binh, hiện sống trong ngôi nhà đã xuống cấp tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Quân đoàn 34 hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình vay mượn góp thêm 490 triệu đồng xây căn nhà diện tích 136m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp, hệ thống nhà vệ sinh, sân và tường rào. Quá trình xây dựng, Trung đoàn 48 đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình 200 ngày công.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 và Sư đoàn 320 trao quyết định và tặng quà cho gia đình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Việc bàn giao nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị đối với những đồng chí đã có thời gian, thành tích cống hiến và phục vụ trong Quân đội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn không thể tự xây nhà cho riêng mình.