Trung đoàn 34 kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT An Lão

Đại diện Trung đoàn 34 ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT An Lão. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, đại diện 2 đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa, thống nhất các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức các hoạt động giao lưu, phong trào thanh niên; phối hợp giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh. Đồng thời, quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động vì cộng đồng trên địa bàn.

Hoạt động kết nghĩa của 2 đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Ảnh: H.P

Hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 34 với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; tạo điều kiện để 2 đơn vị đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh.