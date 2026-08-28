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Tiếp sóng hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

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(GLO)- Sáng 3-9, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tổ chức tiếp sóng hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi.

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc, bắt đầu từ 7 giờ 45 phút ngày 3-9. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, TP. Hà Nội).

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Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn); Hội trường Tỉnh ủy (số 02 Hai Bà Trưng, phường Pleiku); các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và tại 135 xã, phường.

Theo Kế hoạch số 15-KH/BTGTW ngày 21-8-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hội nghị cũng bao gồm nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và quán triệt Chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ thực hiện tiếp sóng hội nghị từ kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; các kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam trên kênh GTV và website: baogialai.com.vn. Mời cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cùng theo dõi.

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