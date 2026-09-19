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Lãnh đạo xã Đak Sơmei đối thoại với người dân

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 18-9, xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đức Phú và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Ơng chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Truyền

Tại hội nghị, lãnh đạo xã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân.

Trong không khí dân chủ, người dân đã tập trung phản ánh các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, an ninh trật tự và đời sống dân sinh.

Các ý kiến được lãnh đạo xã và bộ phận chuyên môn trao đổi, giải đáp trực tiếp. Những nội dung cần kiểm tra, xác minh được tiếp thu, giao các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết theo quy định.

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Người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Truyền

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đức Phú nhấn mạnh: Đối thoại trực tiếp là dịp để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vấn đề người dân quan tâm; qua đó củng cố sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở.

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