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Phường Diên Hồng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

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ĐỖ HẰNG ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Trong 2 ngày 18 và 19-9, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị về: chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

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Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: Đỗ Hằng

Cán bộ, đảng viên cũng được quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tạo cơ sở để đưa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn tại địa phương.

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