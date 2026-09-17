Hệ lụy khi bán xe nhưng chưa thu hồi đăng ký, biển số

(GLO)- Sau khi chuyển nhượng phương tiện xe máy, nhiều người chưa thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định, khiến thông tin xe vẫn đứng tên chủ cũ.

Khi phương tiện phát sinh vi phạm, người đứng tên đăng ký có thể phải mất thời gian giải trình, xác minh và thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 9-9 vừa qua, chị T.T.H.H. (phường Quy Nhơn) nhận thông báo của Phòng CSGT (Công an tỉnh) liên quan đến vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Điều khiến chị H. bất ngờ là chiếc xe máy liên quan đến vi phạm đã được bán hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn đứng tên chị trong giấy đăng ký.

Thời điểm bán xe, chị H. chỉ lập giấy mua bán viết tay, giao xe và giấy đăng ký cho người mua rồi không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Nhận thông báo vi phạm, chị lo lắng bởi chiếc xe vẫn còn liên quan đến tên mình, nhất là nếu tiếp tục phát sinh vụ việc khác. Chị tìm đến cơ quan Công an để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số.

Chị T.T.H.H. (phường Quy Nhơn) thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe tại cơ quan công an. Ảnh: K.A

“Trước đây, tôi cứ nghĩ giao xe và giấy tờ cho người mua là xong. Nay biết còn phải làm thủ tục thu hồi, tôi muốn giải quyết dứt điểm để sau này không phát sinh thêm vấn đề. Được lực lượng CSGT hướng dẫn cụ thể, tôi rất yên tâm” - chị H. cho biết.

Tương tự, anh H.M.A. (xã Kon Gang) đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm người đang sử dụng chiếc xe máy mà mình đã bán. Đầu năm 2024, anh bán xe cho một cửa hàng tại địa phương. Hai bên chỉ lập giấy mua bán viết tay.

Sau đó, người điều khiển phương tiện này vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, thông báo được gửi về cho anh do xe vẫn đứng tên anh đăng ký. Lo lắng vì chưa rõ cách giải quyết, anh đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm người đang sử dụng xe, đồng thời đến cơ quan Công an hỏi thêm về thủ tục cần thiết để giải quyết dứt điểm việc liên quan đến chiếc xe đã bán.

Điểm chung của 2 trường hợp trên là xe đã được chuyển giao cho người khác sử dụng nhưng thủ tục thu hồi đăng ký, biển số chưa được thực hiện. Dữ liệu quản lý phương tiện vẫn ghi nhận tên chủ cũ nên việc xác minh khi phương tiện phát sinh vi phạm vẫn có thể liên quan đến người đứng tên đăng ký, dù người này không còn trực tiếp quản lý, sử dụng xe.

Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho hay: Luật Trật tự, ATGT đường bộ quy định chuyển quyền sở hữu phương tiện là trường hợp phải thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe. Người đứng tên đăng ký có trách nhiệm hoàn tất thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

“Hiện nay, biển số xe được quản lý theo cơ chế biển số định danh. Khi bán xe, chủ phương tiện đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Biển số sau khi thu hồi được quản lý theo quy định và chủ xe có thể sử dụng khi đăng ký phương tiện khác. Sau khi hoàn tất thu hồi, người mua thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để thông tin về chủ phương tiện được cập nhật” - Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết.

Quy định cũng yêu cầu chủ xe giữ lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số để nộp khi làm thủ tục thu hồi. Nếu quá thời hạn 30 ngày chưa thực hiện, người đứng tên đăng ký phải hoàn tất việc xử lý vi phạm hành chính trước khi cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục. Trong thời gian chưa thu hồi đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi, trách nhiệm của chủ xe vẫn gắn với người đứng tên đăng ký theo quy định.

Từ đây, thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe trở thành bước không thể bỏ qua sau khi chuyển nhượng. Người bán có thể kê khai giấy khai thu hồi trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID, sau đó nộp giấy đăng ký và biển số tại cơ quan đăng ký xe để nhận chứng nhận thu hồi. Người mua sử dụng chứng nhận này cùng giấy tờ chuyển quyền sở hữu để đăng ký xe theo quy định.

Với những phương tiện đã qua nhiều người sử dụng, không còn đầy đủ giấy tờ, người đang quản lý, sử dụng xe nên đến cơ quan đăng ký để được hướng dẫn giải quyết.

“Để chấp hành đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của công dân, khi bán xe, chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe tại cơ quan Công an” - Thượng tá Ngô Đức Hoài khuyến cáo.