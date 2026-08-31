Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Theo Điều 5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ bị nghiêm cấm, trừ trường hợp thuộc diện được pháp luật cho phép. Nghị định này hiện vẫn còn hiệu lực.

Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân. Ảnh minh họa: ĐNO

Pháp luật cũng nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. Việc quản lý, sử dụng pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và an toàn.

Đáng chú ý, nếu trong quá trình tự chế hoặc sử dụng pháo, người thực hiện sử dụng vật liệu nổ trái phép và hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xử lý theo Điều 305 Bộ luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Theo quy định hiện hành, khung hình phạt cơ bản của Điều 305 là 1-5 năm tù. Trường hợp phạm tội làm chết người, mức hình phạt tăng lên 3-10 năm tù. Nếu làm chết 2 người, mức phạt là 7-15 năm tù; làm chết từ 3 người trở lên, người phạm tội có thể bị phạt 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ loại pháo, loại vật liệu được sử dụng, hành vi cụ thể, nguyên nhân vụ nổ, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm để xác định tội danh, khung hình phạt phù hợp.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây ra vụ nổ còn có thể phải bồi thường thiệt hại nếu hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Từ 1 hành vi tưởng như “tự làm pháo để chơi”, hậu quả có thể là thương tích, tử vong, thiệt hại tài sản và trách nhiệm hình sự rất nghiêm trọng. Vì vậy, người dân không được tự ý chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ, thuốc pháo trái quy định.