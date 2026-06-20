Không có kỳ nghỉ nào thực sự miễn phí: 6 dấu hiệu nhận biết bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ"

(GLO)- Những lời mời gọi nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, du lịch giá rẻ hay sở hữu kỳ nghỉ trọn đời đang thu hút nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo loại hình này tiềm ẩn không ít rủi ro.

Theo các cơ quan chức năng, người dân cần đặc biệt lưu ý 6 dấu hiệu nhận biết bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ".

Nguồn Báo Nhân Dân

Thứ nhất, được mời nhận quà tặng hoặc kỳ nghỉ miễn phí. Nhiều doanh nghiệp sử dụng các chương trình quay số trúng thưởng, tặng voucher nghỉ dưỡng hoặc phiếu quà tặng để thu hút khách hàng tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm. Sau đó, khách hàng được thuyết phục mua gói sở hữu kỳ nghỉ với giá trị lớn.

Thứ hai, liên tục gây áp lực để khách hàng ký hợp đồng ngay. Nhân viên tư vấn thường đưa ra các lý do như chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong ngày hoặc số lượng có hạn nhằm thúc ép khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng mà không có đủ thời gian nghiên cứu thông tin.

Thứ ba, quảng cáo quyền lợi vượt xa thực tế. Một số đơn vị đưa ra những cam kết hấp dẫn như dễ dàng trao đổi kỳ nghỉ trên toàn thế giới, chuyển nhượng thuận lợi hoặc có thể sinh lời từ khoản đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ có thể gặp nhiều hạn chế.

Thứ tư, không công khai đầy đủ các khoản chi phí phát sinh. Ngoài số tiền mua gói ban đầu, khách hàng có thể phải đóng thêm phí quản lý, phí bảo trì hoặc các khoản phí dịch vụ khác trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Thứ năm, hợp đồng phức tạp, nhiều điều khoản bất lợi. Một số trường hợp người mua chỉ được tiếp cận hợp đồng trong thời gian ngắn hoặc không được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi ký. Khi phát sinh tranh chấp, nhiều khách hàng mới phát hiện các điều khoản về hủy hợp đồng hoặc hoàn tiền rất chặt chẽ.

Thứ sáu, yêu cầu thanh toán hoặc đặt cọc số tiền lớn ngay tại buổi tư vấn. Đây là dấu hiệu mà người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác, nhất là khi chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp cũng như nội dung hợp đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên các lời quảng cáo hấp dẫn. Trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ nào, cần dành thời gian đọc kỹ các điều khoản, tìm hiểu uy tín của doanh nghiệp, tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý nếu cần thiết và chỉ thanh toán khi đã nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Theo Bộ Công an, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các lời mời gọi "quá hấp dẫn" bởi không có kỳ nghỉ nào thực sự miễn phí nếu phía sau là những cam kết tài chính dài hạn và nhiều ràng buộc pháp lý.