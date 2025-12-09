Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ham đầu tư mua hàng kiếm lời, 1 người ở Gia Lai bị lừa 4,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đang tập trung làm rõ vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo lời khai của anh T.V.C. (SN 1986, trú tỉnh Gia Lai), tối 28-11, anh C. đang sử dụng điện thoại thì nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger, tài khoản tên “Dang Anna” nói chuyện làm quen.

Tài khoản này đã chủ động gửi cho anh C. số điện thoại và đề nghị anh C. kết bạn qua Zalo. Sau đó, hai bên thường xuyên trò chuyện thân mật với nhau.

photo-1-16520595437702104101329-1689694588790.jpg

Khoảng 7 giờ ngày 30-11, trong lúc nói chuyện, tài khoản Anna nhờ anh C. giúp hoàn thiện đơn hàng trong ngày trên một link, kèm theo mã số, mật khẩu gửi qua tài khoản Zalo của anh C.

Anh C. vào link, được sự hướng dẫn của tài khoản Anna và hoàn thành công việc dễ dàng, được Anna chiết khấu lại tiền.

Thấy vậy, C. chủ động nhờ tài khoản Anna hướng dẫn cách để có thu nhập, được cung cấp một mã giới thiệu, C. tự tạo tài khoản cho mình tên "Gowgow".

Sau đó, C. lấy tài khoản của mình chuyển 5,5 triệu đồng vào tài khoản "Gowgow" để mua hàng, được số dư là 6,4 triệu đồng, C. rút tiền lời thành công.

Thấy có lời, C. liên tục chuyển nhiều lần mua hàng với mục đích nâng cao chiết khấu, tổng số tiền chuyển khoản là 2,9 tỷ đồng.

Ngày 4-12, sau khi anh C. vào app để rút tiền thì được hướng dẫn nộp phí xác nhận tài khoản nhiều lần. Khi tổng số tiền đã chuyển lên đến 4,5 tỷ đồng nhưng không được rút tiền mà vẫn phải nộp thêm tiền, anh C. mới biết mình đã bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

Thời sự - Bình luận

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

null