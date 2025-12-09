Ham đầu tư mua hàng kiếm lời, 1 người ở Gia Lai bị lừa 4,5 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đang tập trung làm rõ vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo lời khai của anh T.V.C. (SN 1986, trú tỉnh Gia Lai), tối 28-11, anh C. đang sử dụng điện thoại thì nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger, tài khoản tên “Dang Anna” nói chuyện làm quen.

Tài khoản này đã chủ động gửi cho anh C. số điện thoại và đề nghị anh C. kết bạn qua Zalo. Sau đó, hai bên thường xuyên trò chuyện thân mật với nhau.

Khoảng 7 giờ ngày 30-11, trong lúc nói chuyện, tài khoản Anna nhờ anh C. giúp hoàn thiện đơn hàng trong ngày trên một link, kèm theo mã số, mật khẩu gửi qua tài khoản Zalo của anh C.

Anh C. vào link, được sự hướng dẫn của tài khoản Anna và hoàn thành công việc dễ dàng, được Anna chiết khấu lại tiền.

Thấy vậy, C. chủ động nhờ tài khoản Anna hướng dẫn cách để có thu nhập, được cung cấp một mã giới thiệu, C. tự tạo tài khoản cho mình tên "Gowgow".

Sau đó, C. lấy tài khoản của mình chuyển 5,5 triệu đồng vào tài khoản "Gowgow" để mua hàng, được số dư là 6,4 triệu đồng, C. rút tiền lời thành công.

Thấy có lời, C. liên tục chuyển nhiều lần mua hàng với mục đích nâng cao chiết khấu, tổng số tiền chuyển khoản là 2,9 tỷ đồng.

Ngày 4-12, sau khi anh C. vào app để rút tiền thì được hướng dẫn nộp phí xác nhận tài khoản nhiều lần. Khi tổng số tiền đã chuyển lên đến 4,5 tỷ đồng nhưng không được rút tiền mà vẫn phải nộp thêm tiền, anh C. mới biết mình đã bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo.