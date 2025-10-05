Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo thông qua hội thảo tư vấn, bán hàng

(GLO)- Những ngày gần đây, Công an các xã, phường liên tục cảnh báo về chiêu trò tổ chức sự kiện, hội thảo để tư vấn, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá “trên trời” nhằm trục lợi.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua tại một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp gắn mác nước ngoài để tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc như: sữa, bánh kẹo, đồ gia dụng, máy massage, thuốc, thực phẩm chức năng…

Các sự kiện, hội thảo tư vấn bán hàng trá hình thường nhắm đến người cao tuổi. Ảnh minh họa

Chiêu trò này nhắm đến đối tượng người cao tuổi vốn thường gặp các vấn đề về sức khỏe, có tâm lý ham rẻ, thích được tặng sản phẩm, dịch vụ miễn phí.

Kịch bản thường thấy là các đối tượng xây dựng lòng tin bằng cách giới thiệu sản phẩm "chất lượng cao", cho dùng thử miễn phí và tặng quà với giá trị nhỏ rồi từng bước thao túng tâm lý, dụ dỗ người dân mua hàng với giá cao. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người dân.

Do đó, cơ quan Công an đề nghị người dân cảnh giác với các lời mời tham dự hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng có đặc điểm như trên; không tham gia hoặc mua các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là sản phẩm không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; nhắc nhở mọi người xung quanh, nhất là những người cao tuổi đề cao tinh thần cảnh giác.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện các hoạt động nói trên hoặc các hành vi có dấu hiệu lừa đảo thì thông báo ngay cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định.