Cảnh báo lừa đảo qua cuộc gọi đổi tem đăng kiểm online

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát đi văn bản cảnh báo chiêu trò lừa đảo bằng các cuộc gọi yêu cầu đổi tem kiểm định, khẳng định tuyệt đối không có chuyện đổi tem đăng kiểm online.

Theo đó Sở Xây dựng nhận được phản ánh của người dân về các cuộc điện thoại từ người lạ đề nghị đổi tem kiểm định, với lý do sau khi sáp nhập tỉnh, địa chỉ chủ xe thực tế không còn trùng khớp thông tin như trên giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại.

Để cập nhật lại thông tin đăng kiểm, chủ xe phải đưa xe đến các cơ sở đăng kiểm hoặc thực hiện theo hướng dẫn bằng cách cung cấp thông tin để đổi trực tuyến. Sau khi hoàn thành, tem kiểm định mới sẽ được gửi về nhà cho chủ xe. Các đối tượng hù dọa nếu không thực hiện thì khi tham gia giao thông sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.

Nhiều cuộc gọi yêu cầu đổi tem đăng kiểm online nhắm đến các chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai: Ảnh: Nguyễn Chơn

Sở Xây dựng khuyến cáo: Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam không triển khai việc cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định qua hệ thống trực tuyến. Vì vậy không có việc các cơ sở đăng kiểm liên hệ chủ phương tiện qua điện thoại để yêu cầu đổi, cấp lại tem kiểm định hoặc thu phí từ xa. Việc đổi tem đăng kiểm chỉ thực hiện qua hình thức trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm.

Sở Xây dựng đề nghị người dân, chủ phương tiện tuyệt đối không thực hiện theo các yêu cầu đổi giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định từ các cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là không truy cập các link lạ để khai thông tin cá nhân, tránh bị chiếm tài khoản và các thông tin bảo mật khác.

Trường hợp có thắc mắc, chủ phương tiện nên liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại chính thức của các cơ sở đăng kiểm để xác minh, nhờ hỗ trợ.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ sở đăng kiểm thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền các thủ tục, quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho chủ phương tiện, người đưa xe đến kiểm định.