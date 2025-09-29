Cảnh báo chiêu trò lừa đảo liên quan thủ tục cấp hộ chiếu

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc cấp hộ chiếu. Người dân nếu không thận trọng sẽ dễ mắc bẫy, ngoài bị chiếm đoạt tiền còn có thể bị lộ lọt dữ liệu, thông tin cá nhân.

Theo đó, chiêu trò này nhắm đến những người thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo mạo danh bưu tá, yêu cầu người dân chuyển khoản trước một khoản phí nhỏ, thường từ 10.000 đồng đến 35.000 đồng, với lý do để được giao hộ chiếu tận nhà. Nếu từ chối, người dân bị dọa sẽ phải trực tiếp đến bưu cục để nhận.

lua-dao-cap-ho-chieu.jpg
Thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc cấp hộ chiếu vô cùng tinh vi. Ảnh minh họa

Trước chiêu lừa nói trên, nhiều người dân nhờ cảnh giác đã tránh mắc bẫy của các đối tượng. Tuy nhiên vẫn có trường hợp vì cả tin dẫn đến bị mất tiền. Ngoài ra, khi thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, nạn nhân có nguy cơ bị lộ lọt dữ liệu, thông tin cá nhân.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu, chỉ thanh toán phí chuyển phát cho bưu tá khi nhận được hộ chiếu.

Bên cạnh đó, mọi người không cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ...) cho người lạ hoặc các đối tượng môi giới, dịch vụ để nộp hồ sơ trực tuyến, tránh thông tin bị lộ lọt và các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong trường hợp cần xác minh thông tin liên quan đến hộ chiếu, người dân liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 41 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để được giúp đỡ. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

