Cảnh báo “bẫy” lừa đảo xin việc trên không gian mạng đầu năm học mới

(GLO)- Đầu năm học mới, nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với những “cạm bẫy” tinh vi của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng.

Cuối tháng 8-2025, em L. (phường Pleiku) chính thức trở thành tân sinh viên của một trường đại học ở phường Quy Nhơn. Để san sẻ gánh nặng cho gia đình, L. đã chủ động lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm thêm phù hợp.

Trên mạng xã hội Facebook, L. thấy một tài khoản đăng thông tin đang tìm người làm công việc PG để tiếp thị bán hàng, giới thiệu sản phẩm nên đã liên hệ.

Đối tượng H. đã đăng lên nhiều hội nhóm của nhà trường để bôi nhọ danh dự của em L.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Khi nhắn tin qua lại, tài khoản này cho biết công việc có mức lương khá hậu hĩnh. 1 ca làm kéo dài 3 tiếng ngoài giờ đi học có thể mang về thu nhập 280.000 đồng. Nhận thấy số tiền khá cao mà có thể không ảnh hưởng đến việc học, L. đã đồng ý hẹn gặp đối tượng để bàn bạc cụ thể.

Ngày 2-9, L. đã gặp đối tượng tại một quán cà phê ở phường Quy Nhơn. Tại đây, đối tượng sử dụng tên giả là Long và “chơi bài ngửa” dụ dỗ L. tham gia hoạt động mại dâm. Thấy vậy, L. một mực từ chối và bỏ về.

Tuy nhiên, sau đó L. phát hiện có một tài khoản ảo tên “Trinh Mai” đăng nhiều hình ảnh, thông tin cá nhân của mình lên các hội, nhóm của trường đại học nơi L. đang theo học và trường THPT khi L. học ở phường Pleiku. Các bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm rằng L. chuyên trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiếm tiền bằng “vốn tự có” bất chính…

Không những ảnh hưởng tới nhân phẩm, danh dự của cá nhân của L., các bài viết của đối tượng đã ảnh hưởng tiêu cực tới các nhà trường. Do đó, khi nhận được tin báo từ L., Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng cử lực lượng tiến hành các biện pháp xác minh, truy vết làm rõ đối tượng.

Qua đó, cơ quan Công an đã phát hiện, triệu tập đối tượng N.G.H. (SN 1988, trú tại phường Quy Nhơn) đến làm việc. Tại đây, H. khai nhận đã đăng nhiều thông tin tuyển nhân viên PG nhắm vào các cô gái trẻ mong muốn tìm việc nhẹ nhàng có thu nhập cao. Khi các cô gái đồng ý gặp gỡ, đối tượng sẽ dụ dỗ họ bán dâm.

Khi bị cự tuyệt, đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin của họ đã đăng tải trên mạng xã hội để “khủng bố”, bôi nhọ. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 8-2025, Công an xã Ia Pa cũng đã giải cứu một bé gái mới chỉ 13 tuổi bị lừa làm nhân viên quán karaoke khi tin theo lời tuyển việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội Facebook.

Từ tháng 6-2025, em H.T. (thôn H'Lil 1, xã Ia Pa) bị lừa làm nhân viên một số quán karaoke ở các tỉnh phía Bắc. Em bị “giam lỏng” tại các cơ sở này và ép uống bia, tiếp khách.

Sau nhiều lần tìm cách bỏ trốn bất thành, cuối tháng 8-2025, em đã liên lạc được với gia đình để báo Công an. Nhận tin báo, Công an xã Ia Pa đã tích cực liên hệ với Công an xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên) giải cứu thành công em T. ra khỏi quán karaoke và trở về địa phương an toàn.

Theo Thượng tá Đinh Văn Sơn-Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), chiêu trò đăng tin tuyển việc làm để lừa đảo chỉ là một trong số ít những phương thức lừa đảo mà các đối tượng sử dụng nhắm vào đối tượng là các cô gái trẻ, đặc biệt là nữ sinh ở đầu năm học mới.

Cụ thể như chiêu trò mời chào học bổng hấp dẫn hay cho thuê nhà, phòng trọ với giá thấp rồi yêu cầu đặt cọc trước sau đó chiếm đoạt. Ngoài ra còn có chiêu trò học, thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học giá rẻ, bao đậu; tham gia các đường dây đa cấp, vay tiền nhanh…

“Các học sinh, sinh viên cần tăng cường cảnh giác, chỉ nhận và kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của nhà trường, phòng Công tác sinh viên, các Đoàn-Hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng. Đồng thời, báo ngay cho nhà trường khi phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo”-Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tích cực tuyên truyền các kỹ năng phòng chống lừa đảo cho sinh viên. Ảnh: Trần Hùng

Được biết, để nâng cao cảnh giác cho sinh viên trước thềm năm học mới, từ ngày 8 đến 18-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức 12 lớp tuyên truyền pháp luật cho hơn 5.000 tân sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Qua đó, trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng, trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, sáng tạo và văn minh.