Campuchia khẳng định Việt Nam không hề có dự án xây dựng đường nào vi phạm Hiệp định giữa hai nước

(GLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra tuyên bố khẳng định, hiện không có dự án xây dựng nào của Việt Nam vi phạm Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Campuchia và Việt Nam năm 1982.

Gần đây, trên mạng xã hội cho rằng Việt Nam đang triển khai dự án xây dựng đường vượt biển nối xã đảo Tiên Hải, tỉnh An Giang với đảo Phú Quốc, vi phạm Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Campuchia và Việt Nam năm 1982.

Trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia

Trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia khẳng định, theo xác nhận của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia và thông tin nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, không hề có dự án xây dựng đường nào vi phạm Hiệp định giữa hai nước như đã lan truyền.

Bộ Ngoại giao Campuchia chỉ ra rằng, hình ảnh công trình xây dựng đường được sử dụng trong các bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội - thực chất là 1 phần của Dự án đường dẫn ra Cảng tổng hợp Thành phố Hà Tiên, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia yêu cầu chấm dứt việc lan truyền các bài đăng thông tin sai lệch này, vì điều này có thể dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng tiêu cực quan hệ hữu nghị giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Campuchia cảnh báo rõ ràng rằng, hành động lan truyền tin giả có thể dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hữu nghị giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng về trách nhiệm thông tin và vai trò của truyền thông, trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và hợp tác giữa hai nước nói riêng và khu vực nói chung.