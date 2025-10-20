Gia Lai: Bị lừa hơn 1,28 tỷ đồng vì truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế

(GLO)- Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhận đơn của ông N.H. (SN 1978, ở tỉnh Gia Lai) về việc bị lừa đảo hơn 1,28 tỷ đồng do truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế.

Theo phản ánh, vào ngày 11-10, ông H. nhận được cuộc gọi từ ứng dụng Zalo trên điện thoại. Đối tượng tự xưng là nhân viên của cơ quan Thuế, hướng dẫn ông H. làm thủ tục kết nối liên kết tài khoản eTax Mobile với tài khoản VNeID để cập nhập thông tin thuế. Ông H. đồng ý làm theo.

Sau khi thực hiện việc cài đặt liên kết trên, ông H. phát hiện bị chiếm đoạt 1,281 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của mình.

Ứng dụng cài đặt giả để lừa đảo doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Internet

Trước đó 1 ngày, bà Đ.T.T. (SN 1977, ở tỉnh Gia Lai) cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0372.428.576. Người này tự xưng là Huỳnh Thị Mai-Nhân viên Phòng kê khai thuế số 2 (Đội Thuế cơ sở 1, tỉnh Gia Lai) và yêu cầu bà T. tải app trên điện thoại để kê khai thuế điện tử. Bà T. đã làm theo yêu cầu.

Sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng, bà T. phát hiện bị mất 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Lợi dụng việc ngành Thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người dân nộp thuế và theo dõi các thông tin về thuế, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật để mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế, lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế.

Trong đó, phổ biến là thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế và tự xưng là cán bộ của cơ quan thuế, yêu cầu bị hại truy cập link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình.