Tham gia bán hàng trên Tiktok, 1 người ở Gia Lai bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 23-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.Q. (SN 1957, trú tại phường Quy Nhơn Nam) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng trên mạng Tiktok.

Cụ thể, trưa 14-9, ông Q. vào Tiktok Shop để mua hàng và thấy một tài khoản đăng tải thông tin bán hàng hưởng hoa hồng của một phụ nữ tên Lê Thanh Hiền (căn cước công dân số 02419033xxx, ở tỉnh Bắc Ninh, có tên Zalo là Red Rose).

Tin nhắn ông Q. nhận từ các đối tượng lừa đảo (ảnh chụp màn hình).

Theo hướng dẫn của người này, mỗi đơn hàng ông Q. mua sẽ được nhận 7-10% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đơn hàng. Khi ông Q. thực hiện thanh toán đơn hàng trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và tiền hoa hồng được nhận.

Thế nhưng, khi muốn thực hiện việc rút tiền, ông Q. lại nhận được yêu cầu xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được tiền. Cứ thế, mỗi lần ông Q. chuyển tiền để xử lý đơn hàng, các đơn hàng mới cần phải xử lý lại xuất hiện, vậy nên ông bị cuốn theo mà không dừng lại được.

Từ ngày 15 đến 19-9, ông Q. đã 14 lần chuyển tiền với tổng số 1,188 tỷ đồng. Đến khi không còn khả năng tiếp tục, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Để chủ động phòng ngừa và nhận diện thủ đoạn trên của các đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là những thủ đoạn mới trên TikTok.