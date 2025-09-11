Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Hrung) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Thành tích" của "nữ quái" này là đã lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng.

Từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Lan đã đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền đáo hạn ngân hàng, cho người khác vay lại với lãi suất cao, chăm sóc vườn cây cà phê, mua bán bất động sản… để hỏi vay mượn tiền của nhiều người. Đồng thời, Lan cam kết sẽ trả tiền gốc cùng lãi đúng hạn với lãi suất hậu hĩnh.

bi-cao-lan-da-lanh-an-12-nam-tu-ve-toi-22lua-dao-chiem-doat-tai-san22-anh-ngoc-tri.jpg
Bị cáo Lan lãnh án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Trí

Tin tưởng lời của đối tượng, bà H.T.A. (SN 1964, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất), N.T.X. (SN 1975, trú tại tổ 5, phường Thống Nhất), T.T.X.N. (SN 1990, trú tại tổ 4, phường Thống Nhất) đã cho Lan mượn tiền.

Sau khi nhận được số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, Lan đã chiếm đoạt. Phát hiện Lan lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

Pháp luật

(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lê Huỳnh Chương (SN 1986, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người đã có hành vi vượt xe trái luật trên quốc lộ 1D vào chiều 3-9, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-9, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 200 học sinh của trường.

null