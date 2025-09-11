Lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng, “nữ quái” lãnh 12 năm tù

(GLO)- Ngày 11-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Hrung) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Thành tích" của "nữ quái" này là đã lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng.

Từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Lan đã đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền đáo hạn ngân hàng, cho người khác vay lại với lãi suất cao, chăm sóc vườn cây cà phê, mua bán bất động sản… để hỏi vay mượn tiền của nhiều người. Đồng thời, Lan cam kết sẽ trả tiền gốc cùng lãi đúng hạn với lãi suất hậu hĩnh.

Bị cáo Lan lãnh án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Trí

Tin tưởng lời của đối tượng, bà H.T.A. (SN 1964, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất), N.T.X. (SN 1975, trú tại tổ 5, phường Thống Nhất), T.T.X.N. (SN 1990, trú tại tổ 4, phường Thống Nhất) đã cho Lan mượn tiền.

Sau khi nhận được số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, Lan đã chiếm đoạt. Phát hiện Lan lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh.