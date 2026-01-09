Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THU HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Kbang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã thông tin tình hình TTATGT trên địa bàn thời gian qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vi phạm phổ biến trong hoạt động kinh doanh vận tải như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, chở quá số người quy định, vi phạm thời gian lái xe liên tục, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, buông lỏng hoạt động quản lý lái xe…

50-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-van-tai-ky-cam-ket-chap-hanh-quy-dinh-ve-ttatgt.jpg
Đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT. Ảnh: T.H

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải trong việc quản lý người lái, phương tiện, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT.

Tại chương trình, đại diện 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, với các nội dung trọng tâm: Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; không sử dụng lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, không chở hàng quá khổ quá tải, thời gian làm việc của người lái; bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe… Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Tin tức

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Tin tức

(GLO)- Sau quá trình mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn, lên đến hơn 300 kg.

null