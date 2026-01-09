Gia Lai: 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông

Tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã thông tin tình hình TTATGT trên địa bàn thời gian qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vi phạm phổ biến trong hoạt động kinh doanh vận tải như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, chở quá số người quy định, vi phạm thời gian lái xe liên tục, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, buông lỏng hoạt động quản lý lái xe…

Đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT. Ảnh: T.H

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải trong việc quản lý người lái, phương tiện, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT.

Tại chương trình, đại diện 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, với các nội dung trọng tâm: Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; không sử dụng lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, không chở hàng quá khổ quá tải, thời gian làm việc của người lái; bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe… Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.