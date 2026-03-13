(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Trước đó, cuối tháng 2-2026, thông qua trang Facebook “Công an xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai”, đơn vị đã nhận được clip trên mạng xã hội TikTok do người dân cung cấp về việc 1 nhóm 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy có biểu hiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nhóm thanh niên quay clip để "thể hiện" trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Trong clip, cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm đi trên tuyến đường đông dân cư ở trung tâm xã Chư Prông với tốc độ cao. Trong đó, xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS 81B2-994.97 chở 3 người, xe máy BKS 81K2-40.40 do 1 nam thanh niên khác điều khiển.

Xác định đây là hành vi vi phạm, việc đăng clip lên mạng xã hội TikTok để “thể hiện” tác động xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Công an xã Chư Prông đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) xác minh người điều khiển để xử lý răn đe.

Lực lượng Công an đã xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, đã xử phạt những người liên quan đến xe máy Honda SH BKS 81B2-994.97 số tiền 12,25 triệu đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 người, xe không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Ngoài ra, người điều khiển xe máy BKS 81K2-40.40 cũng bị xử phạt 1 triệu đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.