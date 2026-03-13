Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Trước đó, cuối tháng 2-2026, thông qua trang Facebook “Công an xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai”, đơn vị đã nhận được clip trên mạng xã hội TikTok do người dân cung cấp về việc 1 nhóm 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy có biểu hiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

nhom-thanh-nien-quay-clip-de-22the-hien22-tren-tiktok-anh-chup-man-hinh.jpg
Nhóm thanh niên quay clip để "thể hiện" trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Trong clip, cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm đi trên tuyến đường đông dân cư ở trung tâm xã Chư Prông với tốc độ cao. Trong đó, xe máy nhãn hiệu Honda SH BKS 81B2-994.97 chở 3 người, xe máy BKS 81K2-40.40 do 1 nam thanh niên khác điều khiển.

Xác định đây là hành vi vi phạm, việc đăng clip lên mạng xã hội TikTok để “thể hiện” tác động xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Công an xã Chư Prông đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) xác minh người điều khiển để xử lý răn đe.

luc-luong-cong-an-da-phat-nang-nhom-thanh-nien-22thich-the-hien22-tren-tiktok-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an đã xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, đã xử phạt những người liên quan đến xe máy Honda SH BKS 81B2-994.97 số tiền 12,25 triệu đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 người, xe không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Ngoài ra, người điều khiển xe máy BKS 81K2-40.40 cũng bị xử phạt 1 triệu đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Tin tức

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M., tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ việc hai xe ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Thời sự

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

null