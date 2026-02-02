Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Xử lý thiếu nữ 14 tuổi điều khiển xe máy, đăng clip trên Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Phú Túc vừa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) xử lý sự việc liên quan đến cô gái chưa đủ tuổi nhưng điều khiển xe máy tham gia giao thông, thậm chí còn quay clip đăng trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 30-1, Công an xã Phú Túc phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh, clip 2 cô gái điều khiển, ngồi trên xe máy nhưng không chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và di chuyển với tốc độ cao trong đêm. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

hai-thieu-nu-dau-tran-di-xe-may-toc-do-cao.jpg
Hai thiếu nữ đầu trần chạy xe máy trong đêm với tốc độ cao. Ảnh: ĐVCC

Công an xã phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh, mời các trường hợp liên quan đến trụ sở Công an xã để làm rõ hành vi. Kết quả làm việc xác định, thiếu nữ điều khiển xe máy trong clip là L.R.O.H.T. (SN 2012), còn người ngồi sau là L.T.N.H. (SN 2009). Đi chung nhóm và quay clip còn có N.H.H.H. (SN 2009, tất cả cùng trú xã Phú Túc).

Theo nhóm này trình bày, đêm 29-1, N.H.H.H. tự ý lấy xe máy biển số 81N1-194.xx của phụ huynh khi đang để trước nhà để lái đi chơi. H. sau đó đưa cho T. điều khiển chở L.T.N.H. Nhóm này di chuyển trên các tuyến đường ở xã Phú Túc, vừa đi vừa quay clip sau đó đăng Facebook.

3-ban-tre-tai-co-quan-cong-an.jpg
Các trường hợp vi phạm (từ trái qua) L.R.O.H.T., L.T.N.H. và N.H.H.H. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ huynh của N.H.H.H. về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông, theo quy định tại khoản 10 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân vi phạm là từ 8 - 10 triệu đồng.

Bản thân N.H.H.H. điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi nên cũng bị lập biên bản về hành vi “người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 18 Nghị định này. Mức phạt áp dụng từ 400.000 - 600.000 đồng.

Các thiếu niên vi phạm giao thông đã được lực lượng Công an nhắc nhở, giáo dục và áp dụng các biện pháp rèn luyện. Clip: ĐVCC

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an cũng phân tích, phổ biến cho 3 thiếu niên và các phụ huynh hiểu rõ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đặc biệt là quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời cho ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông và áp dụng một số biện pháp giáo dục, rèn luyện, uốn nắn đối với 3 trường hợp trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

Tin tức

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

null