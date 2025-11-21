Gia Lai: Điều khiển xe máy tụ tập nẹt pô, bốc đầu, 3 trai làng bị khởi tố

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Kêt (SN 2008), Wưr (SN 2006), Yuin (SN 2005, cùng trú tại làng Bông Hiot, xã Mang Yang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 2-9, Kêt, Wưr, Yuin cùng 3 đối tượng Lôi (SN 2011), Dưng (SN 2009), Xu (SN 2010, cùng trú tại làng Bông Hiot) điều khiển mô tô tụ tập và có hành vi nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường Lý Thái Tổ, xã Mang Yang.

Nhóm đối tượng này lặp lại hành vi nhiều lần, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận, thậm chí có biểu hiện thách thức lực lượng chức năng.

Nhóm "quái xế" cùng các phương tiện liên quan. Ảnh: ĐVCC

Ngay trong đêm, Công an xã Mang Yang nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, xác minh nhóm đối tượng. Sau 12 giờ truy xét, lực lượng Công an xác định được 6 đối tượng nói trên và triệu tập làm việc. Tại cơ quan Công an, tất cả các đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Ngoài 3 đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi, củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.