Quyết liệt xử lý “quái xế” trên đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Lực lượng Công an Gia Lai tập trung xử lý nghiêm các "quái xế" có hành vi điều khiển xe máy nẹt pô, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông.

Thời gian gần đây, nhiều thanh-thiếu niên ở TP. Pleiku và các địa phương lân cận thường tụ tập trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh (đường tránh quốc lộ 19) điều khiển xe máy nẹt pô, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông (ATGT). Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Lực lượng Công an triển khai biện pháp hóa trang kết hợp công khai nhằm xử lý các thanh-thiếu niên vi phạm. Ảnh: L.V.N

Mặc dù tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh-đoạn từ xã An Phú đến phường Chi Lăng (TP. Pleiku) chưa chính thức thông xe nhưng vẫn có nhiều phương tiện qua lại. Vào ban đêm, nhiều thanh-thiếu niên ở các địa phương như: TP. Pleiku, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Sê… hẹn nhau tụ tập trên đoạn đường này để điều khiển xe máy nẹt pô chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Liên (làng Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bức xúc: “Từ khi tuyến đường này được thảm nhựa, nhiều thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường gây mất ATGT. Vào những ngày cuối tuần, các thanh-thiếu niên tụ tập đến 50-60 chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, dàn hàng ngang lấn hết cả làn đường khiến chúng tôi rất bất an mỗi khi ra đường”.

Sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các thanh-thiếu niên vi phạm. Theo đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn rà soát nắm tình hình theo tuyến, địa bàn. Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn, xử lý các hành vi đua xe trái phép, càn quấy.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT) cho hay: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định các thanh-thiếu niên thường lập các hội, nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook… để hẹn hò tụ tập đua xe, càn quấy. Sau khi trao đổi thông tin, các đối tượng này hẹn nhau tập trung về tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông để thực hiện các hành vi vi phạm.

“Tuyến đường này khá rộng và có nhiều đường nhánh xung quanh. Vì vậy, các đối tượng ở độ tuổi thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập để thực hiện các hành vi vi phạm, gây mất trật tự ATGT. Qua nắm bắt tình hình, hầu hết các thanh-thiếu niên này khá liều lĩnh, sẵn sàng chống đối khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Do đó, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động các tình huống xảy ra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm”-Trung tá Tuấn cho biết.

Từ đầu tháng 3 đến nay lực lượng CSGT đã xử lý 17 trường hợp vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu tháng 3-2025 đến nay, lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều đợt tuần tra hóa trang và xử lý 17 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông. Các lỗi phổ biến như: không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Hầu hết số thanh-thiếu niên này đều ít nhận được sự quan tâm, giáo dục của gia đình.

Sau khi bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý, em T. (SN 2008, trú tại làng Krun, xã Hneng, huyện Đak Đoa) nói: “Dù chưa có giấy phép lái xe nhưng khi thấy cha mẹ đi làm rẫy để xe ở nhà nên em lấy đi chơi cùng các bạn. Do em không hiểu biết về các quy định của pháp luật nên khi các bạn trong làng rủ đi chơi em cũng đi theo. Em hứa sẽ không vi phạm nữa”.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là xử lý lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hóa trang kết hợp công khai để ghi lại hình ảnh vi phạm hoặc thông qua hình ảnh của camera giám sát trên các tuyến đường để phạt nguội.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng rà soát, lập danh sách thông báo đến Công an các xã, phường, thị trấn và gia đình để phối hợp quản lý, giáo dục, răn đe đối với số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng để nhận diện, phát hiện các tài khoản mạng xã hội lợi dụng không gian mạng để kêu gọi tụ tập, đua xe trái phép.

“Chúng tôi đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc thì gọi điện thoại báo cho cơ quan Công an hoặc chụp ảnh, quay video kèm thông tin thời gian xảy ra vi phạm gửi đến Zalo, Fanpage của Công an tỉnh hoặc Phòng CSGT để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bậc phụ huynh cần giáo dục, quản lý con em mình, kiên quyết không giao xe khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”-Trung tá Tuấn nhấn mạnh.