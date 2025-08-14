Danh mục
Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai lãnh án 25 năm tù

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 14-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về nhiều tội danh.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6-2023, ông Dương Đức Cường-Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Thuốc lá Gia Lai có liên hệ với Phương để thuê đất trồng cây thuốc lá.

bi-cao-phuong-bi-dua-ra-xet-xu-voi-3-toi-danh-anh-van-ngoc.jpg
Bị cáo Phương bị đưa ra xét xử với 3 tội danh. Ảnh: Văn Ngọc

Mặc dù không phải chủ sử dụng đối với diện tích 169.013 m2 đất tại xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cũ, nhưng Phương đã dùng thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để đưa cho ông Cường, khiến ông này tin tưởng chuyển cho Phương 600 triệu đồng tiền thuê diện tích đất trên rồi chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, thời điểm 2016-2017, Phương trên cương vị là Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai, đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 GCNQSDĐ, làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng SCB Gia Lai của 3 hồ sơ khách hàng, rồi sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng SCB Gia Lai, gây thiệt hại cho Ngân hàng tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 GCNQSDĐ đối với các bất động sản tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (cũ) và xã Bình Giáo, huyện Chư Prông (cũ) cho Phương để đảm bảo cho Công ty Louis được cấp tín dụng số tiền 5 tỷ đồng. Đồng thời, Phương cũng là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số để giải ngân số tiền 5 tỷ đồng cho Công ty Louis khi không có tài sản đảm bảo.

hoi-dong-xet-xu-tuyen-phat-phuong-25-nam-tu-anh-van-ngoc.jpg
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phương 25 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Phương còn có hành vi thuê người làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7 GCNQSDĐ; làm giả lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; giả đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khách hàng... Sau đó, Phương trực tiếp sử dụng các tài liệu giả này để làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai với tổng số tiền giải ngân hơn 8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, Phương bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hình phạt mà Phương phải chịu là 25 năm tù.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Tin tức

(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn thịt heo bẩn tuồn ra thị trường

Kinh tế

(GLO)- Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-8), lực lượng Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm, kịp thời tiêu hủy tổng cộng hơn 108 tấn heo nhiễm bệnh, thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

