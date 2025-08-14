Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai lãnh án 25 năm tù

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6-2023, ông Dương Đức Cường-Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Thuốc lá Gia Lai có liên hệ với Phương để thuê đất trồng cây thuốc lá.

Bị cáo Phương bị đưa ra xét xử với 3 tội danh. Ảnh: Văn Ngọc

Mặc dù không phải chủ sử dụng đối với diện tích 169.013 m2 đất tại xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cũ, nhưng Phương đã dùng thủ đoạn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để đưa cho ông Cường, khiến ông này tin tưởng chuyển cho Phương 600 triệu đồng tiền thuê diện tích đất trên rồi chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, thời điểm 2016-2017, Phương trên cương vị là Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai, đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 GCNQSDĐ, làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng SCB Gia Lai của 3 hồ sơ khách hàng, rồi sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng SCB Gia Lai, gây thiệt hại cho Ngân hàng tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 GCNQSDĐ đối với các bất động sản tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (cũ) và xã Bình Giáo, huyện Chư Prông (cũ) cho Phương để đảm bảo cho Công ty Louis được cấp tín dụng số tiền 5 tỷ đồng. Đồng thời, Phương cũng là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số để giải ngân số tiền 5 tỷ đồng cho Công ty Louis khi không có tài sản đảm bảo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phương 25 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Phương còn có hành vi thuê người làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7 GCNQSDĐ; làm giả lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; giả đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khách hàng... Sau đó, Phương trực tiếp sử dụng các tài liệu giả này để làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB Gia Lai với tổng số tiền giải ngân hơn 8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, Phương bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hình phạt mà Phương phải chịu là 25 năm tù.