Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

khoi-to-tam-giam-doi-tuong-chien.jpg
Đối tượng Trần Trọng Chiến tại thời điểm nghe đọc quyết định khởi tố, lệnh tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhận thấy Chiến có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 24-12, Công an phường bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Chiến; phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang tổ chức cho N.V.C. (SN 1991, trú cùng khu phố) sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều vật dụng liên quan. Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận nhân lúc nhà vắng người đã rủ bạn đến để cùng nhau sử dụng ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi, củng cố hồ sơ để xử lý C. theo quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc, vai trò của một số đối tượng khác có liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Tin tức

(GLO)- Sau quá trình mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn, lên đến hơn 300 kg.

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều trường hợp độ chế xe đạp điện để nâng công suất, tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều mối nguy. Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm để xử lý triệt để.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Đinh Văn Ai (SN 1990, trú tại phường Hội Phú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

null