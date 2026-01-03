Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Trọng Chiến tại thời điểm nghe đọc quyết định khởi tố, lệnh tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhận thấy Chiến có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 24-12, Công an phường bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Chiến; phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang tổ chức cho N.V.C. (SN 1991, trú cùng khu phố) sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều vật dụng liên quan. Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận nhân lúc nhà vắng người đã rủ bạn đến để cùng nhau sử dụng ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi, củng cố hồ sơ để xử lý C. theo quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc, vai trò của một số đối tượng khác có liên quan.