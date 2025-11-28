Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an Gia Lai khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố đối tượng Lê Công Minh (SN 1985) và Lương Thế Vinh (SN 1968, cùng ở xã Bình Khê) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25-10, qua công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Công an xã Bình Khê đã tiến hành triệu tập đối tượng Lê Công Minh và Lương Thế Vinh là những đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy.

doi-tuong-le-cong-minh-trai-va-luong-the-vinh.png
Đối tượng Lê Công Minh (trái) và Lương Thế Vinh. Ảnh: ĐVCC

Kết quả xét nghiệm, trong cơ thể của Minh và Vinh đều dương tính với chất ma túy. Cả 2 đã thừa nhận đã cùng nhau mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Vinh vào ngày 20-10.

Mặc dù tuổi đã lớn nhưng sau nhiều lần tìm cách cai nghiện, đối tượng Lương Thế Vinh vẫn không thể vượt qua được cám dỗ của ma túy.

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Pháp luật

(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội.

Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả ba tiêu chí. Để tiếp tục kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về hạ tầng, tuần tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

