Công an Gia Lai khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy

(GLO)- Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố đối tượng Lê Công Minh (SN 1985) và Lương Thế Vinh (SN 1968, cùng ở xã Bình Khê) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25-10, qua công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Công an xã Bình Khê đã tiến hành triệu tập đối tượng Lê Công Minh và Lương Thế Vinh là những đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đối tượng Lê Công Minh (trái) và Lương Thế Vinh. Ảnh: ĐVCC

Kết quả xét nghiệm, trong cơ thể của Minh và Vinh đều dương tính với chất ma túy. Cả 2 đã thừa nhận đã cùng nhau mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Vinh vào ngày 20-10.

Mặc dù tuổi đã lớn nhưng sau nhiều lần tìm cách cai nghiện, đối tượng Lương Thế Vinh vẫn không thể vượt qua được cám dỗ của ma túy.