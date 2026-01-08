Gia Lai: Tạm giữ gần 1.900 sản phẩm đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Trước đó, sáng 7-1, Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh H.T.T. (thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ). Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán, tàng trữ số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, lượng hàng này gồm 335 sản phẩm đồ chơi trẻ em, 750 nồi súp nắp thủy tinh, 200 chảo đá cạn, 240 chảo đá sâu, 120 khay inox và hàng trăm dụng cụ nhà bếp với nhiều loại khác nhau. Toàn bộ số hàng trên đều ghi “Made in China” nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.
Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh cho biết số hàng trên mới được nhập về để bày bán trong dịp trước Tết. Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Đội QLTT số 2, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đang được triển khai theo kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.