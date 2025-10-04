Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 4-10, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ được phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Bình Định.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 3-10, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường Bình Định tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh L.D. (ở khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định).

kiem-tra-kho-lanh.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho lạnh của hộ kinh doanh L.D. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động kinh doanh mặt hàng quả tươi các loại. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện tại kho lạnh của cơ sở đang bảo quản hơn 2,5 tấn quả tươi gồm táo, lựu, lê… với giá trị ước tính hơn 50 triệu đồng.

qua-tuoi-khong-ro-nguon-goc.jpg
Quả lựu đựng trong thùng xốp bảo quản trong kho lạnh. Ảnh: ĐVCC

Toàn bộ số hàng này cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để ngăn chặn hành vi vi phạm. Đội Quản lý thị trường số 4 cũng đã ra quyết định tạm giữ lượng hàng này để xác minh, làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

