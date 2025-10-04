Gia Lai: Một cơ sở chiết nạp gas trái phép bị phạt 25 triệu đồng

(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt hộ kinh doanh N.T.B. (ở làng Bông Phrâo, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) số tiền 25 triệu đồng vì hành vi san, chiết, nạp gas trái phép.

Trước đó, ngày 26-9, Đội Quản lý thị trường số 12 tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của hộ ông N.T.B. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sử dụng 1 bộ dụng cụ để san, chiết, nạp gas từ bình gas loại 12 kg sang bình gas mini cho khách.

Bộ dụng cụ được hộ kinh doanh sử dụng để san, chiết, nạp gas trái phép. Ảnh: ĐVCC

Các dụng cụ gồm: 1 khay để bình gas mini có 6 van, 1 bình gas loại 12 kg đã qua sử dụng còn chứa khí bên trong, 1 cân loại 2 kg hiệu Nhơn Hòa và 6 bình gas mini.

Theo cơ quan Quản lý thị trường, việc san, chiết, nạp gas trái phép từ bình gas dung tích lớn sang bình gas mini là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về kinh doanh khí. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị tiến hành tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường cảnh báo, hành vi san chiết gas trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của chính cơ sở kinh doanh và cộng đồng dân cư xung quanh. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí hóa lỏng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.