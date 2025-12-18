Công an phường Quy Nhơn Đông bắt giữ đối tượng truy nã

(GLO)- Ngày 18-12, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Trương Sinh Thành (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn Đông) - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, Thành được xác định là đối tượng có vai trò cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra đêm 28-7-2024 tại địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Đối tượng này đã đưa ma túy cho Võ Đức Ân (SN 1995, trú phường Quy Nhơn) để bán cho Nguyễn Chí Hào (SN 2004, trú phường Quy Nhơn Đông).

Đối tượng Trương Sinh Thành bị Công an phường Quy Nhơn Đông bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Hào sau đó tổ chức sử dụng ma túy và bị cơ quan Công an phát hiện. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi của Thành và các đối tượng liên quan. Sau khi Thành bỏ trốn, ngày 8-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối tượng.

Ngày 17-12, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quy Nhơn Đông xác định Thành đang ẩn náu trên địa bàn phường nên triển khai phương án bắt giữ.

Lúc 22 giờ 45 phút cùng ngày, khi đối tượng đang di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông) thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được Công an phường Quy Nhơn Đông bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục làm rõ các hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.