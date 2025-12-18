Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an phường Quy Nhơn Đông bắt giữ đối tượng truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-12, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Trương Sinh Thành (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn Đông) - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, Thành được xác định là đối tượng có vai trò cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra đêm 28-7-2024 tại địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Đối tượng này đã đưa ma túy cho Võ Đức Ân (SN 1995, trú phường Quy Nhơn) để bán cho Nguyễn Chí Hào (SN 2004, trú phường Quy Nhơn Đông).

bat-doi-tuong-truy-na-truong-sinh-thanh.jpg
Đối tượng Trương Sinh Thành bị Công an phường Quy Nhơn Đông bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Hào sau đó tổ chức sử dụng ma túy và bị cơ quan Công an phát hiện. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi của Thành và các đối tượng liên quan. Sau khi Thành bỏ trốn, ngày 8-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối tượng.

Ngày 17-12, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quy Nhơn Đông xác định Thành đang ẩn náu trên địa bàn phường nên triển khai phương án bắt giữ.

Lúc 22 giờ 45 phút cùng ngày, khi đối tượng đang di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông) thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được Công an phường Quy Nhơn Đông bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục làm rõ các hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Án mạng ở quán nhậu lúc rạng sáng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Công an tỉnh Gia Lai truy bắt nhóm đối tượng đâm 1 người chết, 2 người bị thương

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Diên Hồng và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt các đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) chém người khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan sai phạm chi trả tiền cho sinh viên

Khởi tố Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan sai phạm chi trả tiền cho sinh viên

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

Tin tức

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Pháp luật

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

Pháp luật

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

null