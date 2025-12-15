Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

THÚY TRINH
(GLO) - Ngày 15-12, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Thanh Tiến (SN 2001, trú tại tổ 2, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, rạng sáng 15-12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 1 người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 14 hướng từ xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) về phường Đăk Cấm.

doi-tuong-tien-giua-bi-cqca-bat-giu.jpg
Đối tượng Lê Thanh Tiến (giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: T.T

Xác định đây chính là Lê Thanh Tiến - đối tượng đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã từ ngày 17-11-2025 về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”, Tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) dừng phương tiện để bắt giữ Tiến.

Trước đó, ngày 13-6-2025, Lê Thanh Tiến cùng các đối tượng: Phạm Đức Việt (SN 1982, trú tại thôn Kep Ram, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Văn Cường (SN 1993, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Ngãi) dùng vũ lực ép anh Võ Khắc Lãm (trú thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lên ô tô đến số nhà 01 Hồ Tùng Mậu, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và giữ trái pháp luật.

Sau đó, Cường, Phạm Đức Việt và Trần Quang Việt (SN 1988, trú tại tổ 9, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đánh nạn nhân và ép viết giấy nợ nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản với số tiền 41 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tiến, Phạm Đức Việt, Trần Quang Việt, Huỳnh Văn Cường về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên, Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương.

