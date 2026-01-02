Công an xã Tuy Phước Tây bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

(GLO)- Chiều 1-1, Công an xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của ông P.N.D.N (SN 1986, ở phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến việc ông về quê đón Tết thì bị cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông N. điều khiển xe máy BKS 77G1-133.xx dừng xe bên đường, đoạn qua thôn Ngọc Thạnh 1, xã Tuy Phước Tây để nghe điện thoại.

Lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều bất ngờ giật chiếc điện thoại di động của ông N. rồi bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thời và chiếc xe máy dùng để gây án. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước Tây huy động lực lượng, chia ra làm 3 tổ công tác tập trung xác minh, truy nóng với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát.

Chỉ 2 giờ sau khi nhận tin báo, Công an xã đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Nguyễn Văn Thời (SN 2009, trú thôn Bình An 2, xã Tuy Phước Tây).

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Thời đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Thời đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT ở xã Tuy Phước; đang nợ nần nhưng không dám nói với cha mẹ. Khi thấy ông N. đang dừng xe nghe điện thoại, đối tượng nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Công an xã Tuy Phước Tây đã thu giữ tang vật và tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.