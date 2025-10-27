Bắt đối tượng cướp túi xách của người phụ nữ khuyết tật bán vé số ở phường Quy Nhơn

(GLO)-Vụ cướp giật giữa đêm khiến một phụ nữ khuyết tật bán vé số mất toàn bộ tài sản. Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 27-10 đã bắt giữ đối tượng gây án.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10-2025, bà Dư Thị Minh (SN 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân.

Bà Minh bị một thanh niên đi xe Exciter giả vờ mua vé số rồi giật túi xách chứa điện thoại, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Công an Quy Nhơn lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Trần Cao Vân và các khu dân cư lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định nghi phạm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27-10, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn Đông). Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.