Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt đối tượng cướp túi xách của người phụ nữ khuyết tật bán vé số ở phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA DŨNG NHÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Vụ cướp giật giữa đêm khiến một phụ nữ khuyết tật bán vé số mất toàn bộ tài sản. Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 27-10 đã bắt giữ đối tượng gây án.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10-2025, bà Dư Thị Minh (SN 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân.

Bà Minh bị một thanh niên đi xe Exciter giả vờ mua vé số rồi giật túi xách chứa điện thoại, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

anh-2.jpg
Công an Quy Nhơn lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: Dũng Nhân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Trần Cao Vân và các khu dân cư lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định nghi phạm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27-10, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn Đông). Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an.

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thanh Hưng-đối tượng trộm cắp để mua ma túy sử dụng-tại Cơ quan điều tra.

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

null