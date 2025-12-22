Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

(GLO)- Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.

Trưa 15-12-2025, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Khươl kiên trì mật phục quanh một ngôi nhà nằm bên QL 14, thuộc địa bàn thôn Đại An 1, xã Ia Khươl.

Hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua, ngôi nhà vẫn không có động tĩnh gì. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 2 thanh niên bất ngờ xuất hiện, đi vào bên trong nhà rồi rời đi rất nhanh.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, các trinh sát lập tức bám theo. Khi đến khu vực thôn 2, xã Ia Khươl, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 1 đối tượng đang cầm 1 gói ma túy đá.

2 đối tượng bị bắt giữ là Rơ Châm Chuân (SN 2006) và Rơ Châm Tưn (SN 2009, cùng trú tại làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl). Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận đã góp chung 200 nghìn đồng để mua ma túy về sử dụng.

Tiếp tục theo dõi, đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện 1 thanh niên ghé vào ngôi nhà trên rồi vội vã rời đi. Khi đối tượng vừa di chuyển trên QL 14, lực lượng trinh sát đã dừng xe để kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong người đối tượng Rơ Châm Sư (SN 2003, trú tại làng Mun, xã Ia Ly) có 1 gói ma túy đá.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an tiến hành kiểm tra ngôi nhà nói trên và bắt giữ Trần Văn Công (SN 1987), người đã bán ma túy cho các đối tượng Rơ Châm Chuân, Rơ Châm Tưn và Rơ Châm Sư.

Tại đây, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 2 bì nilon chứa 24 gói ma túy đá cùng một số giấy tờ, vật dụng liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy, Trần Văn Công dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định đã có nhiều tiền án với tổng mức án hơn 10 năm tù. Sau gần 1 ngày đấu tranh, đến ngày 16-12, Công đã thừa nhận hành vi tàng trữ số ma túy trên nhằm mục đích bán kiếm lời.

Cán bộ Công an lấy lời khai của 3 đối tượng người DTTS bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: T.T

Về phía 3 thanh niên người Jrai bị bắt giữ trong vụ án này, Rơ Châm Tưn là đối tượng nhỏ tuổi nhất nhưng đã vướng vào ma túy hơn 2 năm. Tưn cho biết, trong thời gian vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân và sống chung với một số người trong làng, Tưn đã bị rủ rê sử dụng ma túy.

Khi trở về địa phương, Tưn từng bỏ ma túy được vài tháng, song do không vượt qua được cơn nghiện nên tiếp tục đi hái cà phê thuê để có tiền mua ma túy sử dụng.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 100 người DTTS nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng.

Ma túy xâm nhập vào thanh thiếu niên vùng đồng bào DTTS gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như bỏ học, lười lao động... Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, một số đối tượng còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an tuyên truyền về tác hại của ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh vùng DTTS. Ảnh: T.T

Trước thực trạng trên, cùng với việc quyết liệt điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng động, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy; đồng thời, chủ động quản lý, giáo dục, răn đe các trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Đức Trọng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - cho biết: Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào DTTS.

Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn rộng, dân cư phân tán để hoạt động, trong đó, đáng lo ngại là xu hướng lôi kéo thanh thiếu niên người DTTS tham gia.

Do đó, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng sử dụng ma túy, sau cai nghiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tác hại của ma túy đến người dân, nhất là học sinh, thanh thiếu niên và đồng bào DTTS.