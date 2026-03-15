Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, vào sáng 15-3, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện quyền công dân đã bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi bằng cách chụp ảnh thẻ cử tri, đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân.

Bên cạnh một số người ý thức che đi một phần thông tin, nhiều người đã công khai toàn bộ thông tin cá nhân.

Cách bày tỏ cảm xúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi trên thẻ cử tri thể hiện thông tin cá nhân của người dân như tên tuổi, chỗ ở, số căn cước công dân/căn cước.

Công an phường Quy Nhơn Tây cảnh báo người dân nguy cơ lộ lọt thông tin khi đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo Trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), thẻ cử tri là giấy tờ chứng minh danh tính của công dân khi tham gia bầu cử. Do đó khi xuất hiện trên không gian mạng có thể dẫn đến nguy cơ thông tin lộ lọt, bị kẻ xấu thu thập, đặc biệt là các đối tượng, đường dây lừa đảo qua không gian mạng.

“Thẻ cử tri có đầy đủ các trường thông tin cơ bản nhất của người dân. Từ dữ liệu này, các đối tượng tiếp tục thu thập thông tin để thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi như bẻ khóa tài khoản, làm giả thông tin giấy tờ; giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo, thậm chí là giả danh nạn nhân để lừa đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ... Do đó, mọi người cần tỉnh táo, cảnh giác” - Trung tá Mai Văn Năng cảnh báo.

Để đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh nguy cơ thông tin, dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, cơ quan Công an đề nghị người dân hạn chế đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ cử tri, giấy tờ tùy thân và các nội dung chứa đựng thông tin cá nhân lên không gian mạng.

Trường hợp nghi ngờ dữ liệu bị đánh cắp, người dân cần khẩn trương thực hiện các biện pháp như thông báo cho người thân bạn bè, khóa thẻ, tài khoản ngân hàng, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

