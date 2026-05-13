Từ 15-5, nâng mức phạt tiết lộ giới tính thai nhi lên đến 15 triệu đồng

(GLO)- Ngày 15-5, Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành. Theo đó, hành vi tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi có thể bị phạt từ 5-15 triệu đồng, thay cho mức 5-10 triệu đồng như trước đây.

Cụ thể, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) bị phạt tiền từ 7-15 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1-3 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định mức phạt tiền từ 7-15 triệu đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Trong trường hợp dùng vũ lực để ép buộc, mức phạt sẽ từ 15-20 triệu đồng.

Các hành vi như chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép)... mức phạt cũng tăng từ 15-20 triệu đồng lên 20-25 triệu đồng.

Bên cạnh đó còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 1-3 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1-3 tháng; buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi; phạt tiền 7-10 triệu đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.

Với 1 trong các hành vi: cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị phạt tiền từ 20-25 triệu đồng; hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 25-30 triệu đồng.

Các hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động kinh doanh...