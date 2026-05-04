Toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, Vietnamnet)

(GLO)- Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 95 người chết và 114 người bị thương. So với 4 ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Trong đó, 176 vụ xảy ra trên tuyến đường bộ khiến 94 người chết, 114 người bị thương; 1 vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Tiến Trạch/TNO

Trên tuyến đường bộ, trong 4 ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc cũng đã phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 ô tô, 13.033 mô tô, 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe 7.951 trường hợp.

Trong số này, vi phạm nồng độ cồn có 11.411 trường hợp; 21 trường hợp vi phạm ma túy; 13.390 trường hợp vi phạm tốc độ; 184 trường hợp chở quá tải trọng; 391 trường hợp chở quá số người quy định; 395 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Trên tuyến đường thủy, lực lượng Công an toàn quốc đã lập biên bản xử lý 799 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Tuyến đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm và tạm giữ 3 phương tiện.

