Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên cấp xã

(GLO)- Ngày 29-4, tại phường Pleiku, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp xã tại địa bàn các xã, phường phía Tây.

Chương trình tập huấn nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22-1-2026 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Sơn Ca

Trong khuôn khổ hội nghị, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã cung cấp thông tin, củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp xã. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn triển khai các hoạt động nhóm giúp tập huấn viên vận dụng, thực hành các nội dung đã được tập huấn.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ tập huấn viên cấp xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới và góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.