Gia Lai đẩy mạnh truyền thông, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, nội dung truyền thông tập trung phổ biến 9 luật và 5 nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: sự cần thiết ban hành; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng; bố cục, nội dung cơ bản và những điểm mới của văn bản. UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông về các chính sách, dự thảo văn bản do các bộ, cơ quan Trung ương chủ trì soạn thảo, nhất là chính sách, văn bản có tác động lớn đến xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ảnh: M.T

Qua đó, tạo đồng thuận xã hội, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách, văn bản, bám sát đời sống thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tăng tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thực hiện công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung; lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, ưu tiên các đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

Ngoài ra, tăng cường truyền thông, phổ biến các chính sách, pháp luật về miễn, giảm thuế, phí; phòng - chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế; quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ; phòng - chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em; bảo vệ dữ liệu cá nhân; phòng - chống ma túy, tham nhũng, lãng phí; về quốc phòng - an ninh; phòng - chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; bảo vệ môi trường; phòng - chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ vào từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn có thể áp dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp như: tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; phát hành tài liệu tuyên truyền.

Bên cạnh đó có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội và công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng kỹ thuật số…