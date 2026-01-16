Gia Lai: Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Tham dự phiên tòa giả định có gần 500 học sinh, giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (phường An Khê).

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: CTV

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích". Nội dung phiên tòa mô phỏng hành vi của các bị can Nguyễn Thị Minh Trang, Lê Thị Ngọc Mai và Phạm Quốc Bảo (cùng SN 2008) do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội đã rủ nhau đi “dằn mặt” bị hại Trần Thị Thu Hằng (SN 2009).

Ngày 26-8-2025, cả ba dùng tay, chân và dao tấn công em Trần Thị Thu Hằng gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị can chưa đủ 18 tuổi. Quá trình điều tra, các bị can đã bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng; bị hại và người đại diện hợp pháp đã nhận đủ, có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa giả định, các bị can bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do các bị can đều là người chưa thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đã khắc phục hậu quả và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử đã tuyên áp dụng các biện pháp giáo dục theo quy định của pháp luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, không áp dụng hình phạt tù.

Toàn bộ diễn biến phiên tòa được thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, giúp học sinh hiểu rõ quy trình xét xử, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó, rút ra bài học cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại phiên tòa giả định, ngành chức năng còn tổ chức cho học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật. Ảnh: CTV

Dịp này, Công an phường An Khê còn kết hợp tuyên truyền pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, phòng - chống ma túy; Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phổ biến quy định về an toàn giao thông đường bộ, kết hợp giao lưu, hỏi - đáp pháp luật dành cho các em học sinh.