Gia Lai: Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

(GLO)- Chiều 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an phường An Khê, Văn phòng Luật sư Huỳnh Kiên và Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Tham dự phiên tòa giả định có gần 500 học sinh, giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai (phường An Khê).

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: CTV

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích". Nội dung phiên tòa mô phỏng hành vi của các bị can Nguyễn Thị Minh Trang, Lê Thị Ngọc Mai và Phạm Quốc Bảo (cùng SN 2008) do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội đã rủ nhau đi “dằn mặt” bị hại Trần Thị Thu Hằng (SN 2009).

Ngày 26-8-2025, cả ba dùng tay, chân và dao tấn công em Trần Thị Thu Hằng gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị can chưa đủ 18 tuổi. Quá trình điều tra, các bị can đã bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng; bị hại và người đại diện hợp pháp đã nhận đủ, có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa giả định, các bị can bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do các bị can đều là người chưa thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đã khắc phục hậu quả và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử đã tuyên áp dụng các biện pháp giáo dục theo quy định của pháp luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, không áp dụng hình phạt tù.

Toàn bộ diễn biến phiên tòa được thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, giúp học sinh hiểu rõ quy trình xét xử, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó, rút ra bài học cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại phiên tòa giả định, ngành chức năng còn tổ chức cho học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật. Ảnh: CTV

Dịp này, Công an phường An Khê còn kết hợp tuyên truyền pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, phòng - chống ma túy; Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phổ biến quy định về an toàn giao thông đường bộ, kết hợp giao lưu, hỏi - đáp pháp luật dành cho các em học sinh.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

