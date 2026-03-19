Lãnh án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng Internet

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Thái (SN 1985, ở Hải Phòng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng viễn thông, Internet theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến tháng 4-2023, bị cáo Thái sang Campuchia tham gia đường dây tội phạm lừa đảo có tổ chức do Nguyễn Văn Chiến (SN 2001, ở Lào Cai, hiện đang bỏ trốn) điều hành.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Trong quá trình này, Thái nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức, bao gồm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, có đối tượng viết phần mềm, xây dựng kịch bản lừa đảo; có đối tượng tìm kiếm, thu thập thông tin nạn nhân; có đối tượng trực tiếp gọi điện cho nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị và có đối tượng tìm kiếm, mua bán, sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền chiếm đoạt từ các bị hại.

Thái biết rõ Chiến chuyên viết, mua bán, cho thuê các ứng dụng, phần mềm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet và trực tiếp quản lý một số công ty có hoạt động lừa đảo tại Campuchia; đồng thời biết Chiến sử dụng tên doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng của các công ty này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bị cáo Thái thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Mặc dù vậy, khi được Chiến yêu cầu, Thái đã đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của mình và thu thập thông tin cá nhân của người khác để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho Chiến khoảng 40 tài khoản, thu lợi 100 triệu đồng.

Các công ty do Thái đứng tên như: Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88, Công ty cổ phần Phát triển Thương hiệu Sữa Việt Nam M.N.S, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư ANZHN, Công ty TNHH Tư vấn Luật Trí Minh VN, đều được sử dụng thực hiện 5 vụ lừa đảo tại Hà Nội, Lai Châu, Nghệ An và Gia Lai. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1,113 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của Thái là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội.

Dù Thái không trực tiếp lừa đảo nhưng việc giúp sức tích cực cho tổ chức tội phạm đủ cơ sở để xử lý hình sự. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.