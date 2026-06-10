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Truy tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn chết người tại xã Ia Pnôn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm người điều khiển xe máy gây tai nạn khiến người ngồi sau tử vong nhưng đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 9-6 tại khu vực cầu C10 thuộc địa phận làng Bua (xã Ia Pnôn), giáp ranh với làng Tung (xã Ia Nan).

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Nam thanh niên đã bỏ đi khỏi hiện trường sau vụ tai nạn chết người. Ảnh: Văn Tùng

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 1 cô gái ngồi sau. Vì không làm chủ tay lái, chiếc xe máy đã tông vào cột mốc lộ giới bên đường.

Sau cú va chạm mạnh, cô gái ngồi sau xe bị ngã, tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, nam thanh niên đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định nạn nhân tử vong là em K.N. (SN 2011, trú tại làng Ghè, xã Ia Dơk).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) đang phối hợp cùng Công an xã Ia Pnôn và các đơn vị liên quan truy tìm nam thanh niên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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