Vì sao giao dịch bán vàng hơn 2.000 tỷ đồng bị chuyển thông tin sang Bộ Công an?

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Các giao dịch có khối lượng, giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán.

Theo thông báo kết luận thanh tra được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8-8, qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm đáng chú ý.

Vàng miếng giao dịch trên thị trường. Ảnh: Thanh Tùng/VnExpress

Trong đó, Thanh tra Chính phủ cho biết có 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối lượng và giá trị các giao dịch này lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Từ những dấu hiệu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng đặt vấn đề này trong bối cảnh nguồn cung vàng nguyên liệu chính thức còn hạn chế. Trong giai đoạn 2023-2025, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy, các doanh nghiệp vẫn mua số lượng lớn vàng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng từ một số cá nhân.

Ngoài nội dung liên quan 7 cá nhân trên, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện các vi phạm về chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.