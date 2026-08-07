Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đưa ra tại phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra ngày 6-8.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng - chống lừa đảo trực tuyến; đồng thời thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với các tài khoản ngân hàng, ví điện tử có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Việc xây dựng cơ chế mới nhằm rút ngắn thời gian phát hiện, ngăn chặn và xử lý các giao dịch nghi vấn, hỗ trợ truy vết dòng tiền, hạn chế việc tẩu tán tài sản và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho người bị hại.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi lừa đảo trực tuyến, mua bán dữ liệu cá nhân và tấn công mạng.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh minh họa: ChatGPT

Trước đó, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã triển khai cơ chế phối hợp nhằm tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn, xác minh và phong tỏa các tài khoản, ví điện tử nghi vấn. Ngành Ngân hàng cũng đang vận hành Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO).