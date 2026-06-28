Vietcombank cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng để lừa đảo

(GLO)- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu ngân hàng, lợi dụng thông báo điểm thưởng sắp hết hạn để chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng.

Theo Vietcombank, thời gian gần đây, nhiều khách hàng phản ánh nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ hoặc mạo danh ngân hàng với nội dung thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường link yêu cầu truy cập để đổi thưởng.

Tin nhắn SMS giả mạo thông báo điểm thưởng sắp hết hạn được kẻ gian sử dụng để dụ khách hàng truy cập website lừa đảo. Ảnh: Vietcombank.

Các đường link này dẫn đến website giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức của Vietcombank và yêu cầu người dùng nhập các thông tin bảo mật như số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV.

Ngân hàng cho biết sau khi thu thập được các thông tin này, đối tượng có thể liên kết thẻ của khách hàng với các ví điện tử như Apple Pay, Google Pay hoặc Samsung Pay. Nếu tiếp tục lấy được mã OTP do khách hàng cung cấp, kẻ gian có thể thực hiện giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ hạn mức của thẻ.

Vietcombank khẳng định không gửi yêu cầu đổi điểm thưởng thông qua email, tin nhắn SMS, website hoặc các ứng dụng nhắn tin có chứa link; đồng thời không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ, mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Để bảo vệ tài sản, Vietcombank khuyến cáo khách hàng không truy cập các link lạ, không cung cấp thông tin bảo mật và mã OTP cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Trường hợp đã truy cập website giả mạo hoặc lỡ cung cấp thông tin thẻ, khách hàng cần khóa thẻ ngay trên ứng dụng VCB Digibank hoặc liên hệ tổng đài Vietcombank để được hỗ trợ kịp thời.