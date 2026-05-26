Vietcombank Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cao su Chư Sê

(GLO)- Chiều 26-5, tại phường Pleiku, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.

​Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai cam kết tiếp tục đồng hành và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính toàn diện, góp phần tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.

Được biết, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai cũng là đối tác truyền thống của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, đồng hành gắn bó với Công ty trong các mặt hoạt động.

Vietcombank Chi nhánh Gia Lai trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.